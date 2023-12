ATELIER CRÉATIF – A LA MANIÈRE DE… 2 avenue Anne de Bretagne Guérande Catégories d’Évènement: Guérande

Guérande Loire-Atlantique

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-24 14:00:00

fin : 2024-01-24 16:00:00 . Créations en ombres et reliefs à la manière de l’illustrateur Antoine Guilloppé.

Fais appel à tes talents d’artistes et plonges avec les bibliothécaires dans l’univers d’un(e) illustrateur(trice) lors d’un atelier créatif.

De 7 à 11 ans. .

2 avenue Anne de Bretagne Centre Athanor

Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire

