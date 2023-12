D’CLIC – BDNF, LA FABRIQUE À BD 2 Avenue Anne de Bretagne Guérande Catégories d’Évènement: Guérande

Loire-Atlantique D’CLIC – BDNF, LA FABRIQUE À BD 2 Avenue Anne de Bretagne Guérande, 16 janvier 2024, Guérande. Guérande Loire-Atlantique

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-16 17:15:00

fin : 2024-01-16 18:45:00 . Venez jouer avec des outils de création 2.0.

Thème : explorer les codes de la bande dessinée et réaliser votre propre histoire avec le logiciel BDnF, développé par la Bibliothèque nationale de France ! Atelier en 2 séances : Mardis 16 et 23 janvier.

Salle multimédia (2ème étage).

Dès 10 ans. .

2 Avenue Anne de Bretagne Centre Culturel Athanor

Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire

Mise à jour le 2023-12-12 par eSPRIT Pays de la Loire Détails Catégories d’Évènement: Guérande, Loire-Atlantique Autres Code postal 44350 Lieu 2 Avenue Anne de Bretagne Adresse 2 Avenue Anne de Bretagne Centre Culturel Athanor Ville Guérande Departement Loire-Atlantique Lieu Ville 2 Avenue Anne de Bretagne Guérande Latitude 47.3313 Longitude -2.42753 latitude longitude 47.3313;-2.42753

2 Avenue Anne de Bretagne Guérande Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/guerande/