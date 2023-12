JEUX VIDÉO 2 Avenue Anne de Bretagne Guérande Catégories d’Évènement: Guérande

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-23 14:00:00

fin : 2023-12-23 17:00:00 . Seul, entre amis ou en famille, venez jouer sur PC, consoles et tablettes.

En réseau ou en individuel, un seul mot d’ordre : jouons en toute convivialité ! Dès 9 ans

En accès libre

Salle multimédia (2ème étage)

2 Avenue Anne de Bretagne
Centre culturel Athanor

Guérande 44350
Loire-Atlantique
Pays de la Loire

