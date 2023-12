LECTURES – RA’CONTE MOI 2 Avenue Anne de Bretagne Guérande Catégories d’Évènement: Guérande

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-20 16:00:00

fin : 2023-12-20 17:00:00 . Plongez dans un monde d’histoires !

Et si on laissait son esprit vagabonder au pays de l’imaginaire ?

Venez écouter les histoires choisies par les bibliothécaires.

Pour les 4-8 ans. .

2 Avenue Anne de Bretagne Médiathèque Samuel Beckett

Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire

