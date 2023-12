Ciné-concert – Crin Blanc 2 avenue Anne de Bretagne 44350 Guerande Guérande, 3 février 2024 17:00, Guérande.

Palme d’or du court métrage en 1953, Crin Blanc est toujours loué comme un des plus beaux films pour la jeunesse. Ce ciné-concert sublime sa force écologique et engagée.

Crin Blanc compte parmi les très grands films sur et pour l’enfance ! Réalisé par Albert Lamorisse (l’auteur du Ballon rouge), Crin blanc célèbre dans un noir et blanc somptueux la beauté de la nature sauvage autant que sa fragilité, à travers la figure de ce cheval galopant dans les marais camarguais.

Camille Saglio et Matthieu Dufrene composent une partition de choix, aux accents délicatement pop, sonnant comme un cri pour éveiller les consciences sur la fragilité des écosystèmes qui nous entourent.

Résolument actuel dans un monde en pleine mutation, ce film est une pépite, à plusieurs égards, à mettre devant tous les yeux, petits et grands !

À partir de 5 ans.

