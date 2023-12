VESTIGES DU FUTUR 2 avenue André Mècle Narbonne, 2 janvier 2024, Narbonne.

Narbonne Aude

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-02 10:00:00

fin : 2024-02-25 18:00:00

Exposition du 24 mai 2023 au au 25 février 2024.

C’est une véritable rencontre entre deux collections que vous allez découvrir. Au total, 23 œuvres vont être exposées, dont 21 au musée Narbo Via et deux autres sur les sites de l’Horreum à Narbonne et d’Amphoralis à Sallèles-d’Aude.

Peintures, installations, dessins et sculptures dialoguent avec nos collections antiques, suscitant de nouveaux modes de perception et de relation à l’histoire et à l’histoire de l’art, interrogeant aussi bien les dimensions politiques, culturelles, sociales de notre histoire antique, en dialogue avec notre monde contemporain, que des émotions ou expressions plus subjectives.

Il s’agit d’une invitation à appréhender autrement notre rapport aux cultures du passé, à la Méditerranée, aux questions qui traversent notre temps présent… Ce parcours entre art contemporain et art romain témoigne ainsi de la façon dont les artistes d’aujourd’hui s’inspirent d’œuvres anciennes… et qu’à deux mille ans d’écart, les préoccupations des artistes restent similaires.

Exposition créée en partenariat avec le Mrac Occitanie.

Commissariat : Clément Nouet, directeur du MRAC, en dialogue avec les équipes Narbo Via.

Artistes exposés : Wilfrid Almendra, Zainab Andalibe, Birgir Andresson, Georges Ayats, Pierre Bismuth, Etienne Bossut, Rosson Crow, Nick Devereux, Arnaud Dezoteux, Léo Dorfner, Nathalie Du Pasquier, Fabrice Hyber, Michael Just, Laurent Le Deunff, Maude Maris, Piet Moget, Vera Molnar, Daniel Otero Torres, Anne et Patrick Poirier, Sarah Tritz, Claude Viallat, Lawrence Weiner.

Fermé le lundi..

Exposition du 24 mai 2023 au au 25 février 2024.

C’est une véritable rencontre entre deux collections que vous allez découvrir. Au total, 23 œuvres vont être exposées, dont 21 au musée Narbo Via et deux autres sur les sites de l’Horreum à Narbonne et d’Amphoralis à Sallèles-d’Aude.

Peintures, installations, dessins et sculptures dialoguent avec nos collections antiques, suscitant de nouveaux modes de perception et de relation à l’histoire et à l’histoire de l’art, interrogeant aussi bien les dimensions politiques, culturelles, sociales de notre histoire antique, en dialogue avec notre monde contemporain, que des émotions ou expressions plus subjectives.

Il s’agit d’une invitation à appréhender autrement notre rapport aux cultures du passé, à la Méditerranée, aux questions qui traversent notre temps présent… Ce parcours entre art contemporain et art romain témoigne ainsi de la façon dont les artistes d’aujourd’hui s’inspirent d’œuvres anciennes… et qu’à deux mille ans d’écart, les préoccupations des artistes restent similaires.

Exposition créée en partenariat avec le Mrac Occitanie.

Commissariat : Clément Nouet, directeur du MRAC, en dialogue avec les équipes Narbo Via.

Artistes exposés : Wilfrid Almendra, Zainab Andalibe, Birgir Andresson, Georges Ayats, Pierre Bismuth, Etienne Bossut, Rosson Crow, Nick Devereux, Arnaud Dezoteux, Léo Dorfner, Nathalie Du Pasquier, Fabrice Hyber, Michael Just, Laurent Le Deunff, Maude Maris, Piet Moget, Vera Molnar, Daniel Otero Torres, Anne et Patrick Poirier, Sarah Tritz, Claude Viallat, Lawrence Weiner.

Fermé le lundi.

EUR.

2 avenue André Mècle

Narbonne 11100 Aude Occitanie



Mise à jour le 2023-12-20 par A.D.T. de l’Aude / ADT 11