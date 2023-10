AU TEMPS DES GALLO-ROMAINS 2 avenue André Mècle Narbonne, 19 décembre 2023, Narbonne.

Exposition du 18 octobre 2023 au 7 janvier 2024.

« Au temps des Gallo-romains, secrets de fabrication d’un livre jeunesse ».

Le musée Narbo Via propose une exposition qui retrace les étapes de création de cet ouvrage : les visiteurs découvriront de nombreux dessins originaux grand format qui témoignent du talent du dessinateur pour recréer des atmosphères

historiques. C’est ainsi tout le processus de fabrication du livre qui sera présenté, depuis les premières esquisses, réalisées en dialogue entre l’auteur et le dessinateur, jusqu’aux dessins définitifs. Dessins et croquis seront exposés en regard d’objets archéologiques issus des collections du musée, afin de montrer les différentes sources qui ont alimenté

leur travail..

Exhibition from October 18, 2023 to January 7, 2024.

« Au temps des Gallo-romains, secrets de fabrication d’un livre jeunesse ».

The Narbo Via museum presents an exhibition retracing the steps in the creation of this book: visitors will discover numerous large-format original drawings that testify to the artist’s talent for recreating historical atmospheres

historical atmospheres. The entire book production process will be presented, from the first sketches, drawn in dialogue between the author and illustrator, to the final drawings. Drawings and sketches will be exhibited alongside archaeological objects from the museum?s collections, to show the different sources that fed into

their work.

Exposición del 18 de octubre de 2023 al 7 de enero de 2024.

« Au temps des Gallo-romains, secrets de fabrication d’un livre jeunesse ».

El museo Narbo Via organiza una exposición que recorre las etapas de la creación de este libro: los visitantes descubrirán varios dibujos originales de gran formato que demuestran el talento del artista para recrear atmósferas históricas

ambientes históricos. Se presentará todo el proceso de producción del libro, desde los primeros bocetos, dibujados en diálogo entre el autor y el artista, hasta los dibujos finales. Dibujos y bocetos se expondrán junto a objetos arqueológicos de las colecciones del museo, para mostrar las distintas fuentes que informaron su trabajo

su obra.

Ausstellung vom 18. Oktober 2023 bis zum 7. Januar 2024.

« Zur Zeit der Gallo-Römer: Geheimnisse der Herstellung eines Jugendbuchs ».

Das Museum Narbo Via bietet eine Ausstellung, die die Entstehungsphasen dieses Buches nachzeichnet: Die Besucher entdecken zahlreiche großformatige Originalzeichnungen, die das Talent des Zeichners belegen, Atmosphären nachzubilden

historischen Szenen zu schaffen. So wird der gesamte Herstellungsprozess des Buches gezeigt, von den ersten Skizzen, die im Dialog zwischen Autor und Zeichner entstanden, bis hin zu den endgültigen Zeichnungen. Die Zeichnungen und Skizzen werden neben archäologischen Objekten aus den Sammlungen des Museums ausgestellt, um die verschiedenen Quellen zu zeigen, aus denen das Buch gespeist wurde

die sie bei ihrer Arbeit verwendet haben.

