COUPE DU MONDE DE RUGBY 2023 – FRANCE / ITALIE 2 avenue André Mècle Narbonne, 6 octobre 2023, Narbonne.

Narbonne,Aude

Cadence fait son foodcourt !

Et puisque le rugby c’est aussi les copains, On vient pas tout seul !

Chez Bebelle, Bonne Mère & Chez Mamie s’installent sur le food court, avec leurs gâteaux, braseros, fruits de mer, barbecue, street food…

Pour l’occasion on vous installe un BIG BIG BIG écran…. Même plusieurs !.

2023-10-06 18:00:00 fin : 2023-10-06 . .

2 avenue André Mècle

Narbonne 11100 Aude Occitanie



Cadence makes its foodcourt!

And since rugby is also about friends, we’re not coming alone!

Chez Bebelle, Bonne Mère & Chez Mamie are taking over the food court, with their cakes, braziers, seafood, barbecues, street food…

For the occasion, we’re setting up a BIG BIG BIG screen? Even several!

¡Cadence va al patio de comidas!

Y como el rugby también es cosa de amigos, ¡no venimos solos!

Chez Bebelle, Bonne Mère y Chez Mamie tomarán el patio de comidas con sus tartas, braseros, mariscos, barbacoas, comida callejera…

Para la ocasión, instalaremos una GRAN GRAN GRAN pantalla… O varias

Cadence macht seinen Foodcourt!

Und da Rugby auch Freunde bedeutet, kommt man nicht allein!

Chez Bebelle, Bonne Mère & Chez Mamie sind auf dem Foodcourt vertreten und bieten Kuchen, Braseros, Meeresfrüchte, Barbecue, Streetfood… an.

Zu diesem Anlass stellen wir Ihnen einen BIG BIG BIG Bildschirm auf? Sogar mehrere!

Mise à jour le 2023-09-13 par A.D.T. de l’Aude / OT – Côte du Midi