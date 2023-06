VESTIGES DU FUTUR 2 avenue André Mècle Narbonne, 1 septembre 2023, Narbonne.

Narbonne,Aude

Depuis le 24 mai, Narbo Via présente « Vestiges du futur », un parcours d’art contemporain en dialogue avec les collections du Musée. Cette sélection d’œuvres du @mracserignan sera exposée jusqu’au 31 décembre 2023.

C’est une véritable rencontre entre deux collections que vous allez découvrir. Au total, 23 œuvres vont être exposées, dont 21 au musée Narbo Via et deux autres sur les sites de l’Horreum à Narbonne et d’Amphoralis à Sallèles-d’Aude.

Peintures, installations, dessins et sculptures dialoguent avec nos collections antiques, suscitant de nouveaux modes de perception et de relation à l’histoire et à l’histoire de l’art, interrogeant aussi bien les dimensions politiques, culturelles, sociales de notre histoire antique, en dialogue avec notre monde contemporain, que des émotions ou expressions plus subjectives.

Il s’agit d’une invitation à appréhender autrement notre rapport aux cultures du passé, à la Méditerranée, aux questions qui traversent notre temps présent… Ce parcours entre art contemporain et art romain témoigne ainsi de la façon dont les artistes d’aujourd’hui s’inspirent d’œuvres anciennes… et qu’à deux mille ans d’écart, les préoccupations des artistes restent similaires.

Exposition créée en partenariat avec le Mrac Occitanie.

Commissariat : Clément Nouet, directeur du MRAC, en dialogue avec les équipes Narbo Via.

Artistes exposés : Wilfrid Almendra, Zainab Andalibe, Birgir Andresson, Georges Ayats, Pierre Bismuth, Etienne Bossut, Rosson Crow, Nick Devereux, Arnaud Dezoteux, Léo Dorfner, Nathalie Du Pasquier, Fabrice Hyber, Michael Just, Laurent Le Deunff, Maude Maris, Piet Moget, Vera Molnar, Daniel Otero Torres, Anne et Patrick Poirier, Sarah Tritz, Claude Viallat, Lawrence Weiner.

Fermé le lundi..

2023-09-01 à 10:00:00 ; fin : 2023-12-31 18:00:00. EUR.

2 avenue André Mècle

Narbonne 11100 Aude Occitanie



Since May 24, Narbo Via has been presenting « Vestiges of the future », a contemporary art trail in dialogue with the Museum?s collections. This selection of works by @mracserignan will be on display until December 31, 2023.

It’s a real encounter between two collections that you’re about to discover. A total of 23 works will be on display, including 21 at the Narbo Via museum and two others at the Horreum site in Narbonne and the Amphoralis site in Sallèles-d?Aude.

Paintings, installations, drawings and sculptures interact with our ancient collections, giving rise to new ways of perceiving and relating to history and art history, questioning the political, cultural and social dimensions of our ancient history, in dialogue with our contemporary world, as well as more subjective emotions and expressions.

It’s an invitation to take a fresh look at our relationship with the cultures of the past, with the Mediterranean, and with the issues of our time? This journey between contemporary and Roman art shows how today?s artists draw inspiration from ancient works? and how, two thousand years apart, their concerns remain similar.

Exhibition created in partnership with Mrac Occitanie.

Curated by Clément Nouet, Director of the MRAC, in dialogue with the Narbo Via teams.

Exhibiting artists: Wilfrid Almendra, Zainab Andalibe, Birgir Andresson, Georges Ayats, Pierre Bismuth, Etienne Bossut, Rosson Crow, Nick Devereux, Arnaud Dezoteux, Léo Dorfner, Nathalie Du Pasquier, Fabrice Hyber, Michael Just, Laurent Le Deunff, Maude Maris, Piet Moget, Vera Molnar, Daniel Otero Torres, Anne et Patrick Poirier, Sarah Tritz, Claude Viallat, Lawrence Weiner.

Closed on Mondays.

Desde el 24 de mayo, Narbo Via presenta « Vestigios del futuro », un recorrido por el arte contemporáneo en diálogo con las colecciones del Museo. Esta selección de obras de @mracserignan estará expuesta hasta el 31 de diciembre de 2023.

Lo que está a punto de descubrir es un verdadero encuentro entre dos colecciones. En total, se expondrán 23 obras, de las cuales 21 en el museo de Narbo Via y otras dos en los yacimientos Horreum de Narbona y Amphoralis de Sallèles-d’Aude.

Pinturas, instalaciones, dibujos y esculturas interactúan con nuestras colecciones antiguas, suscitando nuevas formas de percibir y relacionarse con la historia y la historia del arte, y explorando las dimensiones políticas, culturales y sociales de nuestra historia antigua, en diálogo con nuestro mundo contemporáneo, así como las emociones y expresiones más subjetivas.

Es una invitación a mirar con nuevos ojos nuestra relación con las culturas del pasado, con el Mediterráneo y con los problemas a los que nos enfrentamos hoy.. Este viaje entre el arte contemporáneo y el arte romano muestra cómo los artistas de hoy se inspiran en obras antiguas… y cómo, a dos mil años de distancia, sus preocupaciones siguen siendo similares.

Exposición realizada en colaboración con el Mrac Occitanie.

Comisariada por Clément Nouet, Director del MRAC, en colaboración con los equipos de Narbo Via.

Artistas participantes: Wilfrid Almendra, Zainab Andalibe, Birgir Andresson, Georges Ayats, Pierre Bismuth, Etienne Bossut, Rosson Crow, Nick Devereux, Arnaud Dezoteux, Léo Dorfner, Nathalie Du Pasquier, Fabrice Hyber, Michael Just, Laurent Le Deunff, Maude Maris, Piet Moget, Vera Molnar, Daniel Otero Torres, Anne et Patrick Poirier, Sarah Tritz, Claude Viallat, Lawrence Weiner.

Cerrado los lunes.

Seit dem 24. Mai präsentiert Narbo Via « Vestiges du futur » (Überreste der Zukunft), einen Parcours zeitgenössischer Kunst im Dialog mit den Sammlungen des Museums. Diese Auswahl an Werken des @mracserignan wird bis zum 31. Dezember 2023 ausgestellt.

Es handelt sich um eine echte Begegnung zwischen zwei Sammlungen, die Sie entdecken werden. Insgesamt werden 23 Werke ausgestellt, 21 davon im Museum Narbo Via und zwei weitere in den Ausgrabungsstätten Horreum in Narbonne und Amphoralis in Sallèles-d’Aude.

Gemälde, Installationen, Zeichnungen und Skulpturen treten in einen Dialog mit unseren antiken Sammlungen und rufen neue Wahrnehmungsweisen und Beziehungen zur Geschichte und Kunstgeschichte hervor. Dabei werden sowohl die politischen, kulturellen und sozialen Dimensionen unserer antiken Geschichte im Dialog mit unserer zeitgenössischen Welt als auch subjektivere Emotionen oder Ausdrucksformen hinterfragt.

Es handelt sich um eine Einladung, unsere Beziehung zu den Kulturen der Vergangenheit, zum Mittelmeerraum und zu den Fragen, die unsere Gegenwart durchziehen, auf neue Art und Weise zu begreifen Diese Reise zwischen zeitgenössischer und römischer Kunst zeigt, wie sich die Künstler von heute von antiken Werken inspirieren lassen und dass die Anliegen der Künstler in zweitausend Jahren ähnlich sind.

Die Ausstellung wurde in Zusammenarbeit mit dem Mrac Occitanie erstellt.

Kurator: Clément Nouet, Direktor des MRAC, im Dialog mit den Teams von Narbo Via.

Ausgestellte Künstler: Wilfrid Almendra, Zainab Andalibe, Birgir Andresson, Georges Ayats, Pierre Bismuth, Etienne Bossut, Rosson Crow, Nick Devereux, Arnaud Dezoteux, Léo Dorfner, Nathalie Du Pasquier, Fabrice Hyber, Michael Just, Laurent Le Deunff, Maude Maris, Piet Moget, Vera Molnar, Daniel Otero Torres, Anne und Patrick Poirier, Sarah Tritz, Claude Viallat, Lawrence Weiner.

Montags geschlossen.

