Polar sur Loire 2 Avenue André Malraux Tours, 25 novembre 2023, Tours.

Tours,Indre-et-Loire

Pour sa septième édition, le Salon du livre Polar sur Loire réunira une vingtaine d’autrices et d’auteurs ligériens, représentant tous les genres de livres policiers..

Samedi 2023-11-25 10:00:00 fin : 2023-11-25 18:00:00. EUR.

2 Avenue André Malraux

Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



For its seventh edition, the Polar sur Loire book fair will bring together some twenty authors from the Loire region, representing all genres of crime fiction.

En su séptima edición, el salón del libro Polar sur Loire reunirá a una veintena de autores de la región del Loira, representantes de todos los géneros de la novela negra.

Bei der siebten Auflage der Buchmesse Polar sur Loire werden rund zwanzig Autorinnen und Autoren aus der Loire-Region anwesend sein, die alle Genres von Kriminalbüchern vertreten.

