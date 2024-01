Discussion autour de la santé au naturel 2 Avenue Al Cartéro Salies-de-Béarn, vendredi 19 janvier 2024.

Salies-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-19 18:00:00

fin : 2024-01-19 20:00:00

Qu’est-ce donc le café Naturo ? c’est un temps d’échange et de partage autour de la santé avec Laure Fauvet, naturopathe. Ce moment convivial sera suivi d’une auberge espagnole.

Ouvert à tous, adhérent au Savoir-partagé ou non.

2 Avenue Al Cartéro Le Savoir-Partagé

Salies-de-Béarn 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



