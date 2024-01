Discussion autour des écrans et leurs impacts sur les enfants 2 Avenue Al Cartéro Salies-de-Béarn, mardi 9 janvier 2024.

Salies-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-09 18:00:00

fin : 2024-01-09 20:00:00

Venez échanger librement sur le thème des écrans et leurs impacts sur les enfants en compagnie de Sabrina, coach parental et Emma, consultante périnatale.

Les enfants sont acceptés à partir de 5 ans : une activité leur sera proposée.

EUR.

2 Avenue Al Cartéro Le Savoir-Partagé

Salies-de-Béarn 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2024-01-04 par OT Béarn des Gaves