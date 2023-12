Bourse aux jouets 2 Avenue Al Cartéro Salies-de-Béarn, 16 décembre 2023, Salies-de-Béarn.

Salies-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-16 10:00:00

fin : 2023-12-16 12:30:00

Grande bourse aux jouets : venez trouver vos cadeaux de Noël pour vos enfants et vos petits-enfants. Il y en aura pour tous les goûts, c’est certain !.

2 Avenue Al Cartéro Le Savoir-Partagé

Salies-de-Béarn 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-07 par OT Béarn des Gaves