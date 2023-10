Atelier du Savoir-Partagé : atelier dessin 2 Avenue Al Cartéro Salies-de-Béarn, 4 octobre 2023, Salies-de-Béarn.

Salies-de-Béarn,Pyrénées-Atlantiques

L’équipe du « Savoir-Partagé » vous propose leur atelier dessin pour les enfants à partir de 10 ans. C’est le moment de passer un bon moment de convivialité avec vos enfants !.

2023-10-04 fin : 2023-10-04 18:30:00. .

2 Avenue Al Cartéro Le Savoir-Partagé

Salies-de-Béarn 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



The « Savoir-Partagé » team offers a drawing workshop for children aged 10 and over. It’s time to spend some quality time with your children!

El equipo de « Savoir-Partagé » ofrece un taller de dibujo para niños a partir de 10 años. Es el momento de pasar un buen rato con sus hijos

Das Team des « Savoir-Partagé » bietet Ihnen ihren Zeichenworkshop für Kinder ab 10 Jahren an. Hier können Sie mit Ihren Kindern eine schöne, gesellige Zeit verbringen!

Mise à jour le 2023-09-29 par OT Béarn des Gaves