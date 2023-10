Atelier du Savoir-Partagé : cuisine des p’tits Marmitons 2 Avenue Al Cartéro Salies-de-Béarn, 3 octobre 2023, Salies-de-Béarn.

Salies-de-Béarn,Pyrénées-Atlantiques

L’équipe du « Savoir-Partagé » vous propose leur atelier cuisine des p’tits marmitons pour les enfants de 6 à 12 ans . C’est le moment de passer un bon moment de convivialité avec vos enfants !.

2023-10-03 fin : 2023-10-03 18:00:00. .

2 Avenue Al Cartéro Le Savoir-Partagé

Salies-de-Béarn 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



The « Savoir-Partagé » team offers you their « p’tits marmitons » cooking workshop for children aged 6 to 12. It’s time to spend some quality time with your children!

El equipo « Savoir-Partagé » propone su taller de cocina « p’tits marmitons » para niños de 6 a 12 años. ¡Es hora de pasar un buen rato con sus hijos!

Das Team des « Savoir-Partagé » bietet Ihnen seinen Kochworkshop « Les p’tits marmitons » für Kinder von 6 bis 12 Jahren an. Es ist Zeit für einen geselligen Moment mit Ihren Kindern!

Mise à jour le 2023-09-29 par OT Béarn des Gaves