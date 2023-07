Atelier Jardin pour tous 2 Avenue Al Cartéro Salies-de-Béarn, 31 juillet 2023, Salies-de-Béarn.

Salies-de-Béarn,Pyrénées-Atlantiques

Parents, enfants, vous souhaitez découvrir le jardinage dans la joie et la bonne humeur dans les jardins derrière l’école de musique … Les équipes des associations du Savoir-partagé et de Salies en Transition vous accueillent à cet atelier. Les enfants sont les bienvenus accompagnés d’un adulte..

2023-07-31 fin : 2023-07-31 12:00:00. .

2 Avenue Al Cartéro Le Savoir-Partagé

Salies-de-Béarn 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Whether you’re a parent or a child, if you’d like to discover gardening in a fun and friendly atmosphere in the gardens behind the music school… The teams from the Savoir-partagé and Salies en Transition associations welcome you to this workshop. Children are welcome, accompanied by an adult.

Tanto si eres padre como si eres niño, si quieres descubrir la jardinería en un ambiente lúdico y amistoso en los jardines situados detrás de la escuela de música… Los equipos de las asociaciones Savoir-partagé y Salies en Transition te dan la bienvenida a este taller. Los niños son bienvenidos, acompañados de un adulto.

Eltern, Kinder, Sie möchten mit Freude und guter Laune die Gartenarbeit in den Gärten hinter der Musikschule entdecken … Die Teams der Vereine Savoir-partagé und Salies en Transition heißen Sie zu diesem Workshop willkommen. Kinder sind in Begleitung eines Erwachsenen herzlich willkommen.

Mise à jour le 2023-07-06 par OT Béarn des Gaves