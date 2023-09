Vide-grenier 2 Av. ville de Mindelheim Bourg-de-Péage, 15 octobre 2023, Bourg-de-Péage.

Bourg-de-Péage,Drôme

Vide-grenier organisé par UGAP Gym Rythmique.

Buvette et petite restauration sur place toute la journée.

2023-10-15 08:30:00 fin : 2023-10-15 17:00:00. .

2 Av. ville de Mindelheim Maison des Associations

Bourg-de-Péage 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Garage sale organized by UGAP Gym Rythmique.

Refreshments and snacks available all day

Venta de garaje organizada por UGAP Gym Rythmique.

Refrescos y aperitivos disponibles durante todo el día

Flohmarkt, organisiert von UGAP Rhythmische Gymnastik.

Den ganzen Tag über Getränke und kleine Snacks vor Ort

Mise à jour le 2023-09-15 par Valence Romans Tourisme