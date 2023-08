3ème édition du Festival A tout à Z’arts 2 Av. ville de Mindelheim Bourg-de-Péage, 26 août 2023, Bourg-de-Péage.

Bourg-de-Péage,Drôme

Troisième édition du A tout à Z’arts festival de la Compagnie le temps d’un mouvement!

Retrouvez Lou Pontier et le groupe Rod’s pour notre journée festive, ils accompagneront le super repas concocté par Pascal, encore cette année !.

2023-08-26 fin : 2023-09-01 . .

2 Av. ville de Mindelheim Maison des associations

Bourg-de-Péage 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Third edition of Compagnie le temps d’un mouvement’s A tout à Z’arts festival!

Join Lou Pontier and the Rod’s band for our festive day, as they accompany the superb meal concocted by Pascal again this year!

¡Tercera edición del festival A tout à Z’arts organizado por la Compagnie le temps d’un mouvement!

Acompañe a Lou Pontier y al grupo Rod’s en nuestra jornada festiva, mientras acompañan la magnífica comida preparada por Pascal, ¡una vez más este año!

Dritte Ausgabe des A tout à Z’arts festival der Compagnie le temps d’un mouvement!

Lou Pontier und die Gruppe Rod’s werden auch dieses Jahr wieder das von Pascal zusammengestellte Essen begleiten

