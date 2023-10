Exposition « Par le pouvoir du manga ! » 2 Av. du Dr Butaud, 23400 Bourganeuf Bourganeuf, 6 décembre 2023, Bourganeuf.

Bourganeuf,Creuse

Exposition réalisé par la bulle expositions.

Entrée libre et gratuite aux horaires d’ouverture de la bibliothèque.

2023-12-06

2 Av. du Dr Butaud, 23400 Bourganeuf Bibliothèque municipale

Bourganeuf 23400 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Exhibition produced by la bulle expositions.

Free admission during library opening hours

Exposición producida por la bulle expositions.

Entrada gratuita durante el horario de apertura de la biblioteca

Ausstellung realisiert von la bulle expositions.

Freier Eintritt während der Öffnungszeiten der Bibliothek

