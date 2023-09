Atelier : Acheter sur internet 2 Av. Charles Mourenx Mourenx, 18 novembre 2023, Mourenx.

Mourenx,Pyrénées-Atlantiques

Que ce soit pour les achats des fêtes de fin d’année ou tout autre chose, apprenez à acheter sur internet dans de bonnes conditions. Vous connaitrez ainsi les bons réflexes à adopter pour une commande sereine, en toute sécurité..

2023-11-18 fin : 2023-11-18 . EUR.

2 Av. Charles Mourenx Cyber du Mix

Mourenx 64150 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Whether you’re shopping for the holidays or anything else, learn how to buy online in the best possible conditions. You’ll learn the right reflexes to adopt for a safe and serene shopping experience.

Ya se trate de compras para las fiestas o de cualquier otra cosa, aprenda a comprar en línea en buenas condiciones. Aprenderá los reflejos adecuados que debe adoptar para realizar un pedido sin preocupaciones, con total seguridad.

Ob es sich um Einkäufe für die Feiertage oder etwas anderes handelt, lernen Sie, wie Sie im Internet unter guten Bedingungen einkaufen können. Sie werden wissen, was Sie tun müssen, um sicher zu bestellen.

Mise à jour le 2023-09-15 par OT Coeur de Béarn