CONFÉRENCE – LA BATAILLE DE LA VAUX-MARIE 2 Av. Carnot Saint-Max, 2 décembre 2023, Saint-Max.

Saint-Max,Meurthe-et-Moselle

Monsieur Matthieu professeur

La bataille de la Vaux-Marie (7-11 septembre 1914) : Maurice Genevoix et Erwin Rommel face-à-face dans le Barrois. Tout public

Samedi 2023-12-02 15:00:00 fin : 2023-12-02 . 0 EUR.

2 Av. Carnot Salle Choltus

Saint-Max 54130 Meurthe-et-Moselle Grand Est



Professor Matthieu

The Battle of Vaux-Marie (September 7-11, 1914): Maurice Genevoix and Erwin Rommel face-to-face in the Barrois region

Profesor Matthieu

La batalla de Vaux-Marie (7-11 de septiembre de 1914): Maurice Genevoix y Erwin Rommel frente a frente en la región de Barrois

Herr Matthieu Lehrer

Die Schlacht von Vaux-Marie (7.-11. September 1914) : Maurice Genevoix und Erwin Rommel von Angesicht zu Angesicht in Barrois

Mise à jour le 2023-10-25 par DESTINATION NANCY