CONFÉRENCE – LES FORTIFICATIONS URBAINES DE NANCY 2 Av. Carnot Saint-Max, 18 novembre 2023, Saint-Max.

Saint-Max,Meurthe-et-Moselle

Mme Duval Conservatrice au Service Régional de l’Archéologie

Les fortifications urbaines de Nancy au regard de l’Archéologie (XVème-XVIIIème siècle) et leur impact sur la ville. Tout public

Samedi 2023-11-18 15:00:00 fin : 2023-11-18 . 0 EUR.

2 Av. Carnot Salle Choltus

Saint-Max 54130 Meurthe-et-Moselle Grand Est



Ms Duval Curator, Regional Archaeology Department

Nancy’s urban fortifications from an archaeological perspective (15th-18th centuries) and their impact on the city

Sra. Duval Conservadora del Departamento Regional de Arqueología

Las fortificaciones urbanas de Nancy desde una perspectiva arqueológica (siglos XV-XVIII) y su impacto en la ciudad

Frau Duval Konservatorin beim Regionalen Dienst für Archäologie

Die Stadtbefestigungen von Nancy im Hinblick auf die Archäologie (15.-18. Jahrhundert) und ihre Auswirkungen auf die Stadt

