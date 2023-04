Kfé philo 2 aux savariaux, 16 avril 2023, Caplong.

La philosophie c’est facile, il suffit de réactiver deux belles qualités qui nous viennent de l’enfance : la curiosité et l’imagination.

Kfé Philo animé par Théodore Wâldo.

Venez échanger autour de l’union évolutionnaire, avant d’aborder des sujets librement inspirés par les participant(e)s et de repartir avec dans votre besace, une petite question à méditer pour la prochaine fois…

2023-04-16 à ; fin : 2023-04-16 12:00:00. .

2 aux savariaux Les Hisseurs du Cri du Hibou

Caplong 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Philosophy is easy, you just have to reactivate two beautiful qualities that come from childhood: curiosity and imagination.

Kfé Philo animated by Theodore Wâldo.

Come and exchange around the evolutionary union, before tackling subjects freely inspired by the participants and leave with a little question to ponder for the next time…

Filosofar es fácil, sólo hay que reactivar dos hermosas cualidades que vienen de la infancia: la curiosidad y la imaginación.

Kfé Philo animado por Théodore Wâldo.

Venga a debatir sobre la unión evolutiva, antes de abordar temas libremente inspirados por los participantes y de marcharse con una pequeña pregunta sobre la que reflexionar para la próxima vez…

Philosophieren ist einfach, man muss nur zwei schöne Eigenschaften reaktivieren, die wir aus der Kindheit mitbringen: Neugier und Vorstellungskraft.

Kfé Philo unter der Leitung von Théodore Wâldo.

Tauschen Sie sich über die evolutionäre Vereinigung aus, bevor Sie sich mit Themen beschäftigen, die von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern frei inspiriert werden, und mit einer kleinen Frage in der Tasche nach Hause gehen, über die Sie beim nächsten Mal nachdenken können…

