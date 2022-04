2 artistes à la galerie – Exposition de sculpture et peinture digitale Lanrodec Lanrodec Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

De la sculpture aux mots avec Jocelyne Lardoux Bouvier

Elle voit son travail comme un dialogue avec le bois, une longue conversation durant laquelle elle tente de mettre en valeur la personnalité du morceau choisi, l’essentiel de ce qui est en lui, en essayant de l’accentuer tout en y posant ce qu’elle souhaite sculpter, la trace qu’elle désire y laisser, son écriture. Une recherche permanente de la beauté, qui interroge notre rapport au monde. Peinture digitale avec Patrick Subil

À partir de milliers de petits dessins, crayonnés au moindre lâcher-prise, il utilise ces outils variés et intuitifs offerts par le digital. Des ajustements nombreux peuvent apporter par combinaisons de la texture, des noirs plus profonds, une gamme infinie de couleurs, par touches, par aplats, en une production souple, libérée, où les idées se concrétisent rapidement. Enfin, cette palette reprend l’esquisse papier sur un nouveau support, délivrant un nouveau point de vue, leur expressivité originelle, une figure emblématique, symbolique, un supplément d’âme : raconter une histoire, décrire, témoigner, dire le monde aussi, un peu comme on lit dans les veines du bois ou de la pierre, conjuguer l’intuitif et le concret. Horaires d’exposition :

Du lundi au vendredi de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 17 h 30 (fermé le mardi et jeudi après-midi)

contact@bibliotheque-lanrodec.fr +33 2 96 32 61 61 http://www.lanrodec.fr/

Le Bourg Galerie municipale de Lanrodec Lanrodec

