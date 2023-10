Game’in Reims 2 Allée Thierry Sabine Reims, 18 novembre 2023, Reims.

Reims,Marne

La Game’in REIMS, plus grande convention régionale sur la culture pop et geek est de retour !

Le salon du jeu et du manga se fait l’écho d’un public de passionnés, d’amateurs et de curieux de tous âges, qui se réunit pour vivre et partager les univers qu’il affectionne : les jeux vidéo, le manga, le Cosplay, les séries, la science-fiction, la fantasy, le E-Sport, la réalité virtuelle, le retrogaming, les jeux de plateau, la BD, le comics…

Sur 2 jours, cet évènement très participatif propose de nombreuses animations : concours Cosplay, jeux en libre accès (bornes d’arcades, jeux vidéo, jeux de plateau, escape game), démonstrations (sabre laser, VR), concerts, conférences et ateliers et la rencontre avec des guest stars (acteurs, voix, youtubers, dessinateur, chanteur, cosplayeur).

Restauration sur place.

Parking à l’extérieur du Parc des expositions gratuit.

Toute personne mineure (-18 ans) doit être accompagnée d’un adulte..

2 Allée Thierry Sabine Halls 1 et 2

Reims 51100 Marne Grand Est



The largest regional convention on pop and geek culture. This game and manga event is the echo of a public of enthusiasts, amateurs and curious people of all ages, who meet to live and share the universes they love: video games, manga, Cosplay, series, science fiction, fantasy, E-Sport, virtual reality, retrogaming, board games, comics…

Over 2 days, this very participative event offers many animations: Cosplay contest, free access games (arcades, video games, board games, escape game), demonstrations (lightsaber, VR), concerts, conferences and workshops and the meeting with guest stars (actors, voices, youtubers, designer, singer, cosplayer).

Vuelve Game’in REIMS, la mayor convención regional sobre cultura pop y friki

El salón del juego y del manga es el eco de un público de entusiastas, aficionados y curiosos de todas las edades, que se reúnen para experimentar y compartir los mundos que les gustan: videojuegos, manga, Cosplay, series, ciencia ficción, fantasía, E-Sports, realidad virtual, retrogaming, juegos de mesa, cómics, etc

A lo largo de 2 días, este evento altamente participativo ofrece numerosas actividades: concursos de cosplay, juegos de acceso libre (terminales arcade, videojuegos, juegos de mesa, juego de escape), demostraciones (sable láser, VR), conciertos, conferencias y talleres y encuentros con estrellas invitadas (actores, voces, youtubers, diseñadores, cantantes, cosplayers).

Catering in situ.

Aparcamiento gratuito fuera del recinto ferial.

Todos los menores (de 18 años) deben ir acompañados por un adulto.

Die Game’in REIMS, die größte regionale Convention über Pop- und Geek-Kultur, ist wieder da!

Die Spiele- und Manga-Messe ist das Echo eines Publikums aus Fans, Liebhabern und Neugierigen aller Altersgruppen, die zusammenkommen, um die Welten, die sie lieben, zu erleben und zu teilen: Videospiele, Manga, Cosplay, Serien, Science-Fiction, Fantasy, E-Sport, Virtual Reality, Retrogaming, Brettspiele, Comics, Brettspiele?

Die zweitägige Veranstaltung bietet zahlreiche Animationen: Cosplay-Wettbewerbe, frei zugängliche Spiele (Arcade-Terminals, Videospiele, Brettspiele, Escape Game), Vorführungen (Lichtschwert, VR), Konzerte, Konferenzen und Workshops sowie die Begegnung mit Gaststars (Schauspieler, Sprecher, Youtuber, Zeichner, Sänger, Cosplayer).

Verpflegung auf dem Gelände.

Kostenlose Parkplätze außerhalb des Messegeländes.

Alle Minderjährigen (-18 Jahre) müssen von einem Erwachsenen begleitet werden.

