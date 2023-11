La Parade des Diablotins 2 Allée Montesquieu Saucats, 2 décembre 2023, Saucats.

Saucats,Gironde

Parcours de 16 km à travers les rues de Saucats en moto ou quad, le samedi 2 décembre 2023, rdv sur le parking de la Ruche dès 17h.

Moto ou quad illuminée, déguisement de Noel autorisé..

2023-12-02 fin : 2023-12-02 . .

2 Allée Montesquieu

Saucats 33650 Gironde Nouvelle-Aquitaine



16 km route through the streets of Saucats on a motorcycle or quad, Saturday December 2, 2023, meeting at La Ruche parking lot from 5pm.

Illuminated motorcycle or quad, Christmas costume authorized.

Recorrido de 16 km por las calles de Saucats en moto o quad, el sábado 2 de diciembre de 2023, punto de encuentro en el aparcamiento de la Ruche a partir de las 17 h.

Moto o quad iluminado, se admiten disfraces navideños.

16 km lange Strecke durch die Straßen von Saucats auf Motorrädern oder Quads, am Samstag, den 2. Dezember 2023, Treffpunkt auf dem Parkplatz La Ruche ab 17 Uhr.

Beleuchtetes Motorrad oder Quad, Weihnachtskostüm erlaubt.

Mise à jour le 2023-11-24 par OT Montesquieu