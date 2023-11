Halloween à l’Espace Lespes 2 allée Gérard de Nerval Anglet, 31 octobre 2023, Anglet.

Anglet,Pyrénées-Atlantiques

C’est Halloween à l’Espace Lespes ! Dans une ambiance terrifiante, mais conviviale, venez vous amuser en famille ou entre amis..

2023-10-31 fin : 2023-10-31 21:00:00. EUR.

2 allée Gérard de Nerval Espace Lespes

Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



It’s Halloween at Espace Lespes! Come and have fun with family and friends in a terrifying yet friendly atmosphere.

¡Es Halloween en el Espace Lespes! Ven a divertirte con tu familia y amigos en un ambiente terrorífico pero acogedor.

Es ist Halloween im Espace Lespes! In einer gruseligen, aber geselligen Atmosphäre können Sie sich mit der Familie oder mit Freunden amüsieren.

