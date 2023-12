Un Noël à Kembs 2 Allée Eugène Moser Kembs, 1 décembre 2023, Kembs.

Kembs,Haut-Rhin

Un marché de Noël de 12 cabanons tenus par les associations locales : objets de décorations de Noël, vin chaud, pâtisseries, soupes, huîtres et autres gourmandises. Les sapins décorés par les écoles seront exposés sur le parvis de l’Espace Rhénan ainsi qu’une crèche géante. Diverses animations se dérouleront à la médiathèque : cinéma pour les jeunes, concerts de Noël de la Chorale A Croch’Choeur..

2023-12-09 fin : 2023-12-10 . 0 EUR.

2 Allée Eugène Moser

Kembs 68680 Haut-Rhin Grand Est



A Christmas market of 12 huts held by local associations: Christmas decorations, mulled wine, pastries, soups, oysters and other delicacies. Christmas trees decorated by schools will be displayed on the Espace Rhénan square as well as a giant crib. Various activities will take place at the media library: cinema for young people, Christmas concerts by the A Croch’Choeur choir.

Un mercado navideño de 12 casetas organizado por asociaciones locales: decoraciones navideñas, vino caliente, pasteles, sopas, ostras y otras delicias. En la plaza del Espace Rhénan se expondrán árboles de Navidad decorados por las escuelas, así como un belén gigante. En la mediateca tendrán lugar diversas actividades: cine para jóvenes, conciertos de Navidad del coro A Croch’Choeur.

Ein Weihnachtsmarkt mit 12 Hütten, die von den örtlichen Vereinen betrieben werden: Weihnachtsdekorationsartikel, Glühwein, Gebäck, Suppen, Austern und andere Leckereien. Die von den Schulen geschmückten Tannenbäume werden auf dem Vorplatz des Espace Rhénan ausgestellt, ebenso wie eine riesige Krippe. In der Mediathek finden verschiedene Veranstaltungen statt: Kino für Jugendliche, Weihnachtskonzerte des Chors A Croch’Choeur.

