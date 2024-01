Le Grand Bain : Aqua-Ciné 2 Allée du Servolet Monts, samedi 17 février 2024.

Monts Indre-et-Loire

Début : Samedi 2024-02-17 20:00:00

Le premier rendez-vous est une expérience insolite organisée dansle cadre de Monts, Terre de Jeux 2024, celle d’un aqua-ciné. Projection du film « Le Grand Bain ».

Bertrand, la quarantaine, dépressif, retrouve un sens à sa vie en rejoignant une équipe de natation artistique masculine. Pour chacun des membres, les entraînements sont une soupape et un refuge. Ensemble, ils se sentent plus forts et ils vont se lancer dans un pari fou : participer aux Championnats du Monde de natation artistique masculine. Alors oui, c’est une idée à la con… mais elle les fera renouer avec l’envie de vivre ! En 2024, la Saison Culturelle Touraine Vallée de l’Indre laisse la part belle au cinéma. Cette année, la programmation s’articulera autour de la thématique « Il va y avoir du sport ! » et proposera de mettre en lumière les valeurs humaines de respect et de solidarité véhiculées par le sport.

2 Allée du Servolet

Monts 37260 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



