Les nocturne du Phare de Grave 2 Allée du Sémaphore Le Verdon-sur-Mer, 19 juillet 2023, Le Verdon-sur-Mer.

Le Verdon-sur-Mer,Gironde

Animations musicales et restauration au pied du phare entièrement rénové. Ce musée permet de découvrir l’histoire des Phares et Balises à travers des maquettes, cartes animées, documents anciens et du Phare de Cordouan avec une animation en 3D à travers les âges de 1611 à nos jours..

2023-07-19 fin : 2023-07-19 00:00:00. EUR.

2 Allée du Sémaphore

Le Verdon-sur-Mer 33123 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Musical entertainment and catering at the foot of the completely renovated lighthouse. Discover the history of lighthouses and beacons through models, animated maps, old documents and the Cordouan lighthouse with a 3D animation through the ages, from 1611 to the present day.

Animación musical y catering a los pies del faro completamente renovado. Descubra la historia de los faros y las balizas a través de maquetas, mapas animados, documentos antiguos y una animación en 3D del faro de Cordouan a través de los tiempos, desde 1611 hasta nuestros días.

Musikalische Unterhaltung und Verpflegung am Fuße des vollständig renovierten Leuchtturms. In diesem Museum können Sie die Geschichte der Leuchttürme und Baken anhand von Modellen, animierten Karten, alten Dokumenten und des Leuchtturms von Cordouan mit einer 3D-Animation durch die Zeit von 1611 bis heute entdecken.

Mise à jour le 2023-07-07 par OT Médoc Atlantique