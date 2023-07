Théâtre : Les Nantis 2 allée du Bois de Languistre Lavault-Sainte-Anne, 7 juillet 2023, Lavault-Sainte-Anne.

Lavault-Sainte-Anne,Allier

Le Petit Théâtre Dakoté fait sa tournée des campagnes et vous présente Les Nantis. Une comédie grinçante, composée de huit saynètes, où l’absurde se mêle joyeusement à la satire sociale..

2023-07-07 20:30:00 fin : 2023-07-07 . .

2 allée du Bois de Languistre Espace la Charité

Lavault-Sainte-Anne 03310 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Le Petit Théâtre Dakoté is touring the countryside with Les Nantis. A gritty comedy of eight sketches, where the absurd merges joyfully with social satire.

Le Petit Théâtre Dakoté está de gira por el campo con Les Nantis. Una comedia irónica, compuesta por ocho sketches, donde lo absurdo se funde felizmente con la sátira social.

Das Petit Théâtre Dakoté macht eine Tournee durch die ländlichen Gebiete und präsentiert Ihnen Les Nantis. Eine grimmige Komödie, bestehend aus acht Sketchen, in der sich Absurdes fröhlich mit sozialer Satire vermischt.

Mise à jour le 2023-06-29 par OTI Vallée du Coeur de France