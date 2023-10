Repas et soirée musicale 2 Allée des Thuyas Boivre-la-Vallée, 21 octobre 2023, Boivre-la-Vallée.

Boivre-la-Vallée,Vienne

« Familles Rurales » vous invite à son repas et sa soirée dansante le samedi 21 octobre, à partir de 19h30, à la salle des fêtes de Benassay.

Animation musicale, des années 80 à nos jours.

Repas comprenant l’apéritif, paëlla, fromage, dessert.

Sur inscription avant le 15 octobre..

2023-10-21 fin : 2023-10-21 . EUR.

2 Allée des Thuyas Salle des fêtes

Boivre-la-Vallée 86470 Vienne Nouvelle-Aquitaine



« Familles Rurales » invites you to its dinner and dance on Saturday October 21, from 7.30pm, at the Benassay village hall.

Musical entertainment, from the 80s to the present day.

Meal includes aperitif, paella, cheese and dessert.

Please register before October 15.

« Familles Rurales » le invita a su cena y baile el sábado 21 de octubre, a partir de las 19.30 horas, en la sala de fiestas del pueblo de Benassay.

Animación musical, desde los años 80 hasta la actualidad.

La comida incluye aperitivo, paella, queso y postre.

Se ruega inscribirse antes del 15 de octubre.

« Familles Rurales » lädt Sie zu seinem Essen und seinem Tanzabend am Samstag, den 21. Oktober, ab 19:30 Uhr im Festsaal von Benassay ein.

Musikalische Unterhaltung, von den 80er Jahren bis heute.

Mahlzeit mit Aperitif, Paella, Käse, Dessert.

Nach Anmeldung vor dem 15. Oktober.

