Mon chemin vers l’emploi #2 2 allée des Magnolias Saint-Vincent-de-Tyrosse, 6 novembre 2023, Saint-Vincent-de-Tyrosse.

Saint-Vincent-de-Tyrosse,Landes

Vous souhaitez être accompagné.e pour votre recherche d’emploi, participer à cette semaine consacrée à l’emploi..

2023-11-06 fin : 2023-11-17 . .

2 allée des Magnolias Espace Grand Tourren

Saint-Vincent-de-Tyrosse 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine



If you’d like some help with your job search, take part in this week dedicated to employment.

Si desea ayuda en su búsqueda de empleo, participe en esta semana dedicada al empleo.

Sie möchten bei Ihrer Arbeitssuche unterstützt werden und an dieser Woche teilnehmen, die der Beschäftigung gewidmet ist.

Mise à jour le 2023-10-16 par OTI LAS