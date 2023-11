Marché de Noël 2 allée des Cobiers Guérande, 25 novembre 2023, Guérande.

Marché de Noël Samedi 25 novembre, 10h00 2 allée des Cobiers

Venez découvrir ou redécouvrir artisans et producteurs locaux toute la journée lors de notre marché de Noël.

Présence du Père Noël.

2 allée des Cobiers Route de la Turballe 44350 Guerande Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 40 24 86 19 »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 07 83 48 97 »}, {« type »: « email », « value »: « caveaudumuscadet@wanadoo.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.caveau-muscadet.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/marche-de-noel-guerande-1-1.html »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-25T10:00:00+01:00 – 2023-11-25T19:00:00+01:00

