Théâtre – Silence on tourne ! 2 Allée des Acacias Argenton-sur-Creuse, 15 mars 2024, Argenton-sur-Creuse.

Argenton-sur-Creuse Indre

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Vendredi 2024-03-15

fin : 2024-03-17

Théâtre – Silence on tourne ! par Les Chapeaux Verts..

La section spectacle et culture du Cercle culturel et Laïque d’Argenton-sur-Creuse vous présente:

Silence on tourne ! par la troupe des Chapeaux verts.

Sur la scène, une équipe de cinéma tourne la séquence du mari trompé qui interrompt le tournage pour tuer l’amant de sa

femme. Le tournage vire à la catastrophe : à chaque nouvelle prise un gag, un incident survient.

Une comédie désopilante, utilisant des moyens simples mais pas du tout simplistes .

EUR.

2 Allée des Acacias

Argenton-sur-Creuse 36200 Indre Centre-Val de Loire



