fin : 2024-03-02 Théâtre – « Appelez le Max » par la Troupe des 3 Vallées à l’Avant-Scène..

« Appelez le Max » de Michel Verdot

La bonne de Germaine a donné son congé pour se marier…Bon débarras ! Pour la remplacer, soyons moderne se dit Germaine, pourquoi pas un robot ! Notre pays en fabrique qui ont l’apparence d’êtres humains….Germaine tente l’expérience …

Tout se passe comme prévu, mais c’est sans compter sur le retour de ses enfants…ajoutons à cela une loueuse de robots sans scrupules, une voisine complice et une concierge envahissante…

En 1ère partie : Sketches de Jean-Jacques Dupuy tirés du «Théâtre de l’absurde»

Le travail du chapeau: Un client entre dans la boutique d’un chapelier, celui ci s’avère pour le moins surprenant…

Les meubles: Une femme seule évoque ses démêlés avec les choses qui l’entourent au quotidien. EUR.

2 Allée des Acacias

Argenton-sur-Creuse 36200 Indre Centre-Val de Loire

