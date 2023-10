PORTES OUVERTES DE NOEL À MA PALETTE D’IDÉES 2 Allée de la Prairie Chauvoncourt, 18 novembre 2023, Chauvoncourt.

Chauvoncourt,Meuse

Ma Palette d’Idées ouvre ses portes pour Noël.

A l’approche des fêtes, ma palette d’idées vous accueille dans son atelier.

Venez découvrir en avant première la nouvelle collection de Noël 2023.. Tout public

Samedi 2023-11-18 14:00:00 fin : 2023-11-19 18:00:00. 0 EUR.

2 Allée de la Prairie

Chauvoncourt 55300 Meuse Grand Est



Ma Palette d’Idées opens its doors for Christmas.

As the festive season approaches, Ma Palette d’Idées welcomes you to its workshop.

Come and preview the new collection for Christmas 2023.

Ma Palette d’Idées abre sus puertas por Navidad.

A medida que se acercan las fiestas, Ma Palette d’Idées le da la bienvenida a su taller.

Venga a descubrir la nueva colección Navidad 2023.

Ma Palette d’Idées öffnet seine Türen für Weihnachten.

Wenn die Feiertage näher rücken, heißt Sie Ma Palette d’idées in ihrem Atelier willkommen.

Kommen Sie und entdecken Sie die neue Weihnachtskollektion 2023 in einer Vorpremiere.

Mise à jour le 2023-10-24 par OT COEUR DE LORRAINE