Bal trad chez Po'Potes
Samedi 23 septembre, 20h30
2, Allée de la Plage, Mios (33)

Bal trad à la guinguette Chez Po'Potes
Avec Socam
À partir de 20h30

2023-09-23T20:30:00+02:00 – 2023-09-24T00:30:00+02:00 baltrad balfolk Détails Autres Lieu 2, Allée de la Plage, Mios (33) Adresse 2, Allée de la Plage, 33380 Mios, France Age max 110 Lieu Ville 2, Allée de la Plage, Mios (33) latitude longitude 44.604603;-0.941969

