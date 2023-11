Soirée salsa au restaurant Le Palun 2 allée de la Palun Marignane, 10 novembre 2023, Marignane.

Marignane,Bouches-du-Rhône

Enfin le retour de la Salsa au restaurant Le Palun en présence de François Menendez !!!

Venez nombreux mettre les pieds sous la table, boire un verre, danser, passer un agréable moment ! Ambiance festive assurée !.

2023-11-10 fin : 2023-11-10

2 allée de la Palun CD9 ZI La Palun

Marignane 13700 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



At last, Salsa returns to Le Palun restaurant with François Menendez!!!

Come one and all to get your feet under the table, have a drink, dance and have a great time! Festive atmosphere guaranteed!

Por fin vuelve la salsa al restaurante Le Palun, ¡con la presencia de François Menendez!

Ven a poner los pies debajo de la mesa, tómate una copa, baila y pásatelo en grande Ambiente festivo garantizado

Endlich wieder Salsa im Restaurant Le Palun in Anwesenheit von François Menendez!!!

Kommen Sie zahlreich, um die Füße unter den Tisch zu legen, ein Glas zu trinken, zu tanzen und eine angenehme Zeit zu verbringen! Festliche Stimmung garantiert!

