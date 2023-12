Les Ateliers de la mine : Atelier Informatique 2 Allée de la mine Lavaveix-les-Mines, 1 décembre 2023, Lavaveix-les-Mines.

Lavaveix-les-Mines,Creuse

Atelier informatique au comptoir : venez avec vos questions et nous tâcherons d’y répondre !.

2023-12-30 fin : 2023-12-30 . .

2 Allée de la mine

Lavaveix-les-Mines 23150 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Computer workshop at the counter: come along with your questions and we’ll try to answer them!

Taller de informática en el mostrador: ¡ven con tus preguntas e intentaremos responderlas!

Computerworkshop am Tresen: Bringen Sie Ihre Fragen mit und wir werden versuchen, sie zu beantworten!

Mise à jour le 2023-11-28 par Marche et Combraille en Aquitaine