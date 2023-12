Les Ateliers de la mine : Atelier Maison en pain d’épices 2 Allée de la mine Lavaveix-les-Mines, 1 décembre 2023, Lavaveix-les-Mines.

Lavaveix-les-Mines,Creuse

De la pâte au décor, venez faire la vôtre ! (de 7 à 101 ans, effectifs limité, inscription au 06 76 50 25 92).

2 Allée de la mine

Lavaveix-les-Mines 23150 Creuse Nouvelle-Aquitaine



From dough to decor, come and make your own! (ages 7 to 101, limited number of participants, registration on 06 76 50 25 92)

¡Ven a hacer el tuyo! (de 7 a 101 años, plazas limitadas, inscripción en el 06 76 50 25 92)

Vom Teig bis zur Dekoration, kommen Sie und machen Sie Ihre eigene! (von 7 bis 101 Jahren, begrenzte Teilnehmerzahl, Anmeldung unter 06 76 50 25 92)

Mise à jour le 2023-11-28 par Marche et Combraille en Aquitaine