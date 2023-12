Les Ateliers de la mine : Atelier Art floral de Noël 2 Allée de la mine Lavaveix-les-Mines, 1 décembre 2023, Lavaveix-les-Mines.

Lavaveix-les-Mines,Creuse

Venez créer votre centre de table de Noël : vous épaterez famille et amis !

Apporter 3 bougies par personne. Inscriptions obligatoires au 06 75 65 38 52.

2023-12-23 fin : 2023-12-23 . .

2 Allée de la mine

Lavaveix-les-Mines 23150 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Come and create your own Christmas centerpiece to impress family and friends!

Bring 3 candles per person. Registration required: 06 75 65 38 52

Ven y crea tu propio centro de mesa navideño para impresionar a tu familia y amigos

Trae 3 velas por persona. Inscripción previa en el 06 75 65 38 52

Kommen Sie und gestalten Sie Ihr weihnachtliches Tischzentrum: Sie werden Familie und Freunde beeindrucken!

Bringen Sie 3 Kerzen pro Person mit. Anmeldung erforderlich unter 06 75 65 38 52

Mise à jour le 2023-11-28 par Marche et Combraille en Aquitaine