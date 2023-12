Les Ateliers de la mine : Atelier cartes de noël 2 Allée de la mine Lavaveix-les-Mines, 1 décembre 2023, Lavaveix-les-Mines.

Lavaveix-les-Mines,Creuse

Venez créer vos cartes de Noël avec Odile : aquarelle, collages… Inscription souhaitée : loisircreatifs@lesateliers@lesateliersdelamine.tl.

2023-12-16 fin : 2023-12-16 . .

2 Allée de la mine

Lavaveix-les-Mines 23150 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Come and create your Christmas cards with Odile: watercolours, collages… Registration required: loisircreatifs@lesateliers@lesateliersdelamine.tl

Ven a crear tus tarjetas de Navidad con Odile: acuarelas, collages… Inscripción obligatoria: loisircreatifs@lesateliers@lesateliersdelamine.tl

Kommen Sie und gestalten Sie Ihre Weihnachtskarten mit Odile: Aquarell, Collagen… Anmeldung erwünscht: loisircreatifs@lesateliers@lesateliersdelamine.tl

Mise à jour le 2023-11-28 par Marche et Combraille en Aquitaine