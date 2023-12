Les Ateliers de la mine : Atelier + concert RAP/ Hip-Hop 2 Allée de la mine Lavaveix-les-Mines, 1 décembre 2023, Lavaveix-les-Mines.

Lavaveix-les-Mines,Creuse

14h30 : Atelier d’écriture Rap/ Hip-hop

18h Soirée concert. Pas de textes, RELIMOE donne une boufée d’oxygène pour retrouver de l’ordre dans l’univers..

2 Allée de la mine

Lavaveix-les-Mines 23150 Creuse Nouvelle-Aquitaine



2:30pm: Rap/ Hip-hop writing workshop

6pm: Evening concert. No lyrics, RELIMOE gives you a breath of oxygen to help you find order in the universe.

14.30 h: Taller de escritura de rap/hip-hop

18.00 h: Concierto nocturno. Sin letras, solo un soplo de aire fresco de RELIMOE para ayudarte a encontrar el orden en el universo.

14.30 Uhr Schreibworkshop Rap/ Hip-Hop

18 Uhr Konzertabend. Keine Texte, RELIMOE gibt einen Hauch von Sauerstoff, um wieder Ordnung im Universum zu finden.

