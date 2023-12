Les Ateliers de la mine – Karaoké – Renaud en live! 2 Allée de la mine Lavaveix-les-Mines, 1 décembre 2023, Lavaveix-les-Mines.

Lavaveix-les-Mines,Creuse

KARAOKÉ

Renaud en Live!

On a tous une chanson de Renaud en tête. On la chante sous la douche. Passez de la douche à la scène, accompagné de Julien Depoux..

2023-12-08 fin : 2023-12-08 . EUR.

2 Allée de la mine

Lavaveix-les-Mines 23150 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Renaud live!

We all have a Renaud song in our heads. We sing it in the shower. Move from the shower to the stage, accompanied by Julien Depoux.

KARAOKÉ

¡Renaud en directo!

Todos tenemos una canción de Renaud en la cabeza. La cantamos en la ducha. Pasamos de la ducha al escenario, acompañados por Julien Depoux.

KARAOKÉ

Renaud live erleben!

Wir alle haben ein Lied von Renaud im Kopf. Wir singen es unter der Dusche. Kommen Sie von der Dusche auf die Bühne, begleitet von Julien Depoux.

Mise à jour le 2023-11-28 par Marche et Combraille en Aquitaine