Les Ateliers de la mine – DJ Set – Contemporain 2 Allée de la mine Lavaveix-les-Mines, 1 décembre 2023, Lavaveix-les-Mines.

Lavaveix-les-Mines,Creuse

DJ SET

Contemporain

Emilie Škrijelj et Lê Quan Ninh animeront votre après-midi au café et à la recyclerie pour faire le plein de bonnes énergies!.

2023-12-06 fin : 2023-12-06 . EUR.

2 Allée de la mine

Lavaveix-les-Mines 23150 Creuse Nouvelle-Aquitaine



DJ SET

Contemporary

Emilie ?krijelj and Lê Quan Ninh will liven up your afternoon at the café and recycling centre to fill you up with good energy!

DJ SET

Contemporáneo

Emilie ?krijelj y Lê Quan Ninh te animarán la tarde en el café y el centro de reciclaje para llenarte de buena energía

DJ SET

Zeitgenössisch

Emilie ?krijelj und Lê Quan Ninh werden Ihren Nachmittag im Café und in der Recycling-Anlage mit guter Energie versorgen!

Mise à jour le 2023-11-28 par Marche et Combraille en Aquitaine