Les Ateliers de la mine : Atelier Couronne de l’Avent 2 Allée de la mine Lavaveix-les-Mines, 25 novembre 2023, Lavaveix-les-Mines.

Lavaveix-les-Mines,Creuse

ATELIER COURONNE DE L’AVENT

Venez réaliser votre couronne, sur une base de paille, sapin ou branchages..

2023-11-25 fin : 2023-11-25 . EUR.

2 Allée de la mine

Lavaveix-les-Mines 23150 Creuse Nouvelle-Aquitaine



ADVENT WREATH WORKSHOP

Come and make your own wreath, based on straw, fir or branches.

TALLER DE CORONAS DE ADVIENTO

Ven a hacer tu propia corona con paja, abeto o ramas.

ADVENTSKRANZ-ATELIER

Basteln Sie Ihren eigenen Kranz, auf einer Basis aus Stroh, Tannenholz oder Zweigen.

