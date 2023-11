Les Ateliers de la mine – Les Concerts – Buck Vertigo 2 Allée de la mine Lavaveix-les-Mines, 24 novembre 2023, Lavaveix-les-Mines.

Lavaveix-les-Mines,Creuse

CONCERT

Buck Vertigo

Nourrit par la pop, le rap et le jazz, il pose un regard sur sa condition d’individu, dans la mélancolie de souvenirs réinventés..

2023-11-24 fin : 2023-11-24 . EUR.

2 Allée de la mine

Lavaveix-les-Mines 23150 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Fueled by pop, rap and jazz, Buck Vertigo takes a look at his condition as an individual, in the melancholy of reinvented memories.

CONCIERTO

Buck Vértigo

Alimentado por el pop, el rap y el jazz, Buck Vertigo aborda su condición de individuo, con la melancolía de los recuerdos reinventados.

KONZERT

Buck Vertigo

Von Pop, Rap und Jazz genährt, wirft er einen Blick auf sein Dasein als Individuum, in der Melancholie neu erfundener Erinnerungen.

