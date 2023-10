Les Ateliers de la mine – Atelier Art Floral 2 Allée de la mine Lavaveix-les-Mines, 18 novembre 2023, Lavaveix-les-Mines.

Lavaveix-les-Mines,Creuse

ATELIER ART FLORAL

Nature Morte

Glanage le matin, pique-nique sorti du sac à midi, puis atelier à 14h

INSCRIPTION OBLIGATOIRE au 06 75 65 38 52.

2023-11-18 fin : 2023-11-18 17:00:00. EUR.

2 Allée de la mine

Lavaveix-les-Mines 23150 Creuse Nouvelle-Aquitaine



FLORAL ART WORKSHOP

Nature Morte

Gleaning in the morning, picnic at noon, then workshop at 2pm

REGISTRATION REQUIRED: 06 75 65 38 52

TALLER DE ARTE FLORAL

Naturaleza muerta

Recogida de espigas por la mañana, comida para llevar a mediodía y taller a las 14:00

INSCRIPCIÓN OBLIGATORIA: 06 75 65 38 52

BLUMENKUNST-WORKSHOP

Tote Natur

Glane am Morgen, Picknick aus der Tasche am Mittag, dann Workshop um 14 Uhr

EINSCHREIBUNG OBLIGATORISCH unter 06 75 65 38 52

