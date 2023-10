Les Ateliers de la mine – Ciné-club « Changer la vie » 2 Allée de la mine Lavaveix-les-Mines, 12 novembre 2023, Lavaveix-les-Mines.

Lavaveix-les-Mines,Creuse

Le Film du dimanche CINÉ-CLUB

« Changer la vie »

Spectacle d’Alexis Forestier avc André Robillard, qui a passé sa vie à fabriquer des fusils pour tuer la misère.

En présence de la réalisatrice, Maude Soubeyrand..

Sunday Film CINÉ-CLUB

« Changer la vie

Show by Alexis Forestier with André Robillard, who spent his life making guns to kill misery.

With director Maude Soubeyrand.

Cine dominical CINÉ-CLUB

« Cambiar de vida

Un espectáculo de Alexis Forestier con André Robillard, que pasó su vida fabricando armas para matar la pobreza.

En presencia de la directora, Maude Soubeyrand.

Der Film des Sonntags CINÉ-CLUB

« Changer la vie » (Das Leben verändern)

Show von Alexis Forestier avc André Robillard, der sein Leben damit verbrachte, Gewehre herzustellen, um das Elend zu töten.

In Anwesenheit der Regisseurin Maude Soubeyrand.

